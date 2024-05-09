العالم اليوم - أول شريحة مزروعة في دماغ إنسان تواجه مشكلة.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر أول شريحة مزروعة في دماغ إنسان تواجه مشكلة.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 07:25 مساءً - واجهت شركة "نيورالينك" مشكلة في أول عملية من نوعها لزراعة شريحة في دماغ إنسان، مما أثر على النتائج المرجوة.

وقالت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في مدونة نشرتها يوم الأربعاء، إن بعض الخيوط التي كانت مرتبطة بالشريحة تعطلت، مما أدى إلى انخفاض كمية البيانات التي تلتقطها من دماغ الإنسان.

ولم تكشف "نيورالينك" عن سبب تعطل الخيوط بشكل غير متوقع.

وحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه لا يبدو أن المشكلة تشكل خطرا على سلامة المريض نولاند أربو، المصاب بالشلل الرباعي منذ تعرضه لحادث غوص عام 2016.

وأضافت: "ومع ذلك، فقد تم طرح إمكانية إزالة الشريحة.. كما أن المسؤولين متفائلون بإمكانية حل هذا الخلل".

وحتى مع ظهور هذه المشكلة، تمكنت شركة "نيورالينك" من بث مقطع مباشر لأربو وهو يلعب الشطرنج بالاعتماد على الشريحة.

وفي يناير الماضي، نجحت الشركة في زرع أول شريحة في دماغ إنسان، بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر 2023.

وفي فبراير، قال إيلون ماسك إن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية تعافى تماما على ما يبدو وأصبح قادرا على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.

وأضاف: "التقدم جيد ويبدو أن الشخص الذي تم زراعة الشريحة له تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. واستطاع تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".