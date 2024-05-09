العالم اليوم - مرة أخرى.. أميركا تفرض قيودا تجارية جديدة على شركات صينية

انتم الان تتابعون خبر مرة أخرى.. أميركا تفرض قيودا تجارية جديدة على شركات صينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 10:21 مساءً - أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عشرات الكيانات الصينية لقائمة القيود التجارية اليوم الخميس، ومنها كيانات تثور مزاعم أنها دعمت منطاد التجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة العام الماضي وزاد التوتر بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة التجارة أيضا إنها ستضيف بعض وحدات مؤسسة "التكنولوجيا الإلكترونية الصينية" إلى القائمة، متهمة إياها بمحاولة الحصول على تكنولوجيا أميركية لدعم قدرات تكنولوجيا الكم الصينية، "والتي لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي" بسبب تطبيقاتها العسكرية.

وقالت وسائل الإعلام إن المؤسسة المملوكة للدولة هي من كبار موردي المعدات العسكرية.

وتستخدم الولايات المتحدة قائمة القيود التجارية، المعروفة باسم قائمة الكيانات، لوقف تدفق التكنولوجيا إلى الصين وسط مخاوف من أن بكين قد تستخدمها لتعزيز قدراتها العسكرية.

ويضيف وضع كيانات على القائمة المعنية صعوبات على الموردين الأميركيين لتلبية الطلبات إلى الجهات المستهدفة.