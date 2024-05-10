نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونوف: بوتين بعث إشارة واضحة للغرب حول استعداد روسيا للحوار المتكافئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكّر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين بعث إشارة واضحة للغرب تؤكد استعداد روسيا لبحث القضايا الأمنية والاستراتيجية على أساس من الندّية.

وأضاف خلال كلمته في حفل استقبال أقيم في البعثة الدبلوماسية الروسية بمناسبة عيد النصر: "أرسل الرئيس بوتين في كلمة تنصيبه إشارة واضحة إلى الدول الغربية، وعلى الرغم من الموقف المتشدد المناهض لروسيا من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا لبحث القضايا الأمنية والاستراتيجية ولكن على أساس من الندّية والاحترام المتبادل للمصالح".

وسبق للرئيس بوتين وأكد أن بين أولويات روسيا حماية الشعب والحفاظ على تقاليد وحضارة البلاد والسعي نحو آفاق جديدة بالشراكة مع دول الأغلبية العالمية، معربا عن استعداد روسيا لبحث القضايا الأمنية والاستراتيجية ولكن على أساس من الندّية والاحترام المتبادل للمصالح.