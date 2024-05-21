العالم اليوم - فيديو.. "الدرون أقينجي" ترسم علم تركيا بعد تحديد موقع رئيسي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "الدرون أقينجي" ترسم علم تركيا بعد تحديد موقع رئيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:24 صباحاً - بعد تحديدها موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسمت الطائرة التركية " أقينجي" رمز العلم التركي، النجمة والهلال في الجو.

وحسب فيديو نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" على منصة "إكس" فقد قامت الطائرة التركية بهذه العملية خلال مسار عودتها فوق بحيرة "فان" داخل الأجواء التركية.

وكانت طائرة تركية بدون طيار من طراز "أقينجي" قد تمكنت الاثنين، من تحديد موقع يشتبه في أنه حطام مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وشاركت إحداثياته مع السلطات الإيرانية.

ومباشرة بعد تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي، خصصت وزارة الدفاع الوطني التركية طائرة "أكينجي" بدون طيار وطائرة هليكوبتر من طراز "كوغار" تتمتع بقدرات الرؤية الليلية للمساعدة في عمليات البحث.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.