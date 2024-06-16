الأوقاف الإسلامية: 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن وقفا مؤقتا للعمليات جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن وقف إطلاق النار جنوب غزة يسري من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء للسماح بتسليم المساعدات.

من ناحية أخرى، قال موقع واللا الإسرائيلي، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تفتح باب الانتقادات وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة.

وأضاف، أنه يوجد شعور بين ضباط في قوة احتياط الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن عددا من ضباط قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح الفلسطينية.