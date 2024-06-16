إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في رفح

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية وسط وغرب رفح الفلسطينية.





وبحسب الإعلام الفلسطيني، سقط 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فجر اليوم. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أنه يوجد شعور بين ضباط في قوة احتياط الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة. وأشارت إلى أن عددا من ضباط قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح الفلسطينية.

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