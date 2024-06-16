الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لجيش الاحتلال في غزة برشقة صاروخية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف تجمعات لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" في غزة برشقة صاروخية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قالت الفصائل، إنها قصفت أيضا قوات الاحتلال في محيط موقع صوفا العسكري برشقة صواريخ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

كما نوهت الصحة الفلسطينية بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.