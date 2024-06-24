العالم اليوم - البحرين وإيران تتفقان على بدء محادثات لاستئناف العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 12:24 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الأحد، أن المملكة وإيران اتفقتا على "إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في طهران.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من 3 أشهر عن إعلان إيران والمملكة العربية السعودية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بمبادرة من الصين.

ورحبت البحرين حينها بالاتفاق وعبرت عن أملها في أن يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

وأشادت البحرين بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.