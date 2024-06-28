جدة - نرمين السيد - قالت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف 3 شركات سفن و11 سفينة مرتبطة بها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أكدت أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتراجعوا عن تجميد أصول روسيا حتى تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخزانة الأمريكية: العقوبات الجديدة على إيران تستهدف 3 شركات و11 سفينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.