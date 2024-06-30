أوكرانيا تعلن حصيلة خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - الجيش الأوكرانى

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 542 ألفا و700 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أن "الجيش الروسي تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية، 1140 جنديا ما بين قتيل وجريح". وأوضحت الهيئة، أن روسيا فقدت منذ بدء العملية العسكرية: "8080 دبابة و15 ألفا و524 من المركبات المدرعة و14 ألفا و533 من النظم المدفعية و1110 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و873 من أنظمة الدفاع الجوي و2331 من صواريخ كروز و360 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2448 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و643 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و584 طائرة بدون طيار".

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