حكيم يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان حكيم لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة،والتي من المقرر أن تقام فى الساحل الشمالي، حيث شارك جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "هستناكوا الخميس جاي 4 يوليو في حفله الساحل الشمالي".



تعليقات الجمهور على منشور حكيم

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، هتكون ترند، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حكيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم أغنية أونانانا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

فكك من الهم عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

حنعيشها مره مالهاش إعادة

علي صوتك وقول معايا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

ليه علطول مخك شغال

ليه لوحدك قاعد زعلان

يا صاحبي الكنز في راحة البال

هنا في قلوب تشيل وتصفى

هنا في عيون تنام وتسهر

هي الحياه تكسب وتخسر

اكسر حاجز الخوف هتقدر

اونانانا اونانانا

اونانانا

اكسر حاجز الخوف هتقدر

قافش بس ليه

عملوا لك ايه

قولي طب في ايه

احكي لي بس مالك