بعد طلبها للزواج.. شمس الكويتية تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شمس الكويتية تريند محرك البحث "جوجل" بالسعودية، وذلك بعد طلبها للزواج من خلال حسابها على موقع الاسناب شات، حيث نشرت مقطع فيديو قالت خلاله: "أعزائي متابعيني في "إنستجرام "سناب شات وتويتر أللي يلاقي لي عريس بايع نفسه وأمة داعية عليه يبلغني أبغي استقر زوجوني".

آخر أعمال شمس الكويتية



يذكر أن آخر أعمال شمس الكويتية أغنية رجال ونص أغنية عراقية من تأليف حيدر الاسير ومن ألحان وتوزيع عمار عدنان.

كلمات أغنية رجال ونص

وتقول كلمات الأغنية: ياحظها ال تعشق رجال يهديها الوان واشكال وتهز مشيته الجبال وأموت أنا في شخصيته شخصيته شخصيته أموت أنا في شخصيته وأنا حبيتك يافلان معدل ماتهزك نسوان لو انت بالحب سجان سجنك والله حبيته شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته تصدق بالله وانت قبالي قاعد مايلفتلي انتباهي الف واحد غيور وحاجبك على الناس عاقد غرامك راسي للنجمات صاعد عاشقني ساند ظهري بير ويحفظه السري رجال مايحب قهري شفت السعادة بحبه شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته حتى الهوى إلى يمي يفوت لو حرك القذله يموت شفت الفرح صورة وصوت وياه فديته القلبه شخصيته شخصيته اموت انا في شخصيته هلا بزين الزلم بالهيبة كلها اخذ روحي وملا عيوني وسكنها رجال ونص وللشمس يسدها أنا بقلبه إلى متربعه وحدها.