باحث: إسرائيل تعيش في عزلة دولية والحراك العالمي يرفض جرائمها في غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك حراك على مستوى الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الدولي فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.





وأضاف فوزي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن هناك 3 مستويات من الحراك، والحراك الأول يتعلق بصمود شعب غزة الذي ضرب أروع الأمثلة في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وكذلك الحراك في الضفة الغربية الرافض للمحاولات الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع، ومحاولات الضغط على الشعب الفلسطيني بتوسيع الاستيطان على حساب الفلسطينيين.

وتابع، أن الحراك الثاني يشهده الداخل الإسرائيلي، فالعديد من قطاع المجتمع تتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالفشل في قطاع غزة، وتدمير المجتمع الإسرائيلي وإدخال إسرائيل في حالة من العزلة الدولية، وكذلك مطالبة الحكومة بإنجاز صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

ونوه بأن المستوى الثالث من الحراك على مستوى المجتمع الدولي، وهو حراك متنامي ومتسارع، خصوصا مع الحراك الشعبي في العديد من العواصم العالمية والغربية، ويبني عليه التربية شديدة التقدم في النظر للحرب الحالية، والقضية الفلسطينية، والتأكيد على أن إسرائيل دولة احتلال تمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.