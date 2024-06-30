المركز القومي للترجمة يقدم خصومات احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بتقديم خصومات 30% على جميع إصداراته في الفترة من 1 - 4 يوليو المقبل.

الإصدارات الجديدة



وذكر المركز، في بيان له اليوم الأحد، أنه يقدم عشرات الإصدارات الجديدة بمنفذ البيع منها:،"ثلاثون مليون كلمة:بناء مخ الطفل " من ترجمة أسماء راغب نوار و"الغرب اللاتيني كما رأه العرب المسلمون" من ترجمة اّمال علي مظهر و" صعود الفراعنة وسقوطهم " من ترجمة أحمد زكي محمد.

قائمة الإصدارات الحديثة



كما تضم قائمة الإصدارات الحديثة، "الذاكرة الاجتماعية:رؤية جديدة للماضي "من ترجمة هدى زكريا، و"حول العدالة على كوكبنا " من ترجمة كرم عباس و"الفلسفة الطبية:مفاهيم في الطب "من ترجمة محمود خيال، و"الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج من ترجمة عامر محمد عامر،محمد نصر الجبالي ووائل فهيم، و"قرن الدماء 1914-2014-الحروب العشرون التي غيرت العالم "من ترجمة إقبال سمير خليفة، و"الأسطورة البدوية: في كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" من ترجمة منى زهير الشايب، و" من سلسلة الإبداع القصصي "عوالم اليسون بليكس المفقودة" من ترجمة مصطفى سالم، و"عصر البراءة:الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية" من ترجمة محمد العجمي، و"المغول والعالم الإسلامي: من الغزو إلى اعتناق الإسلام" من ترجمة منى زهير الشايب، و"الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية "من ترجمة حسين محمود ونجلاء والي، و"الأدب والعلم:التأثير والتفاعل الاجتماعي" من ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب و"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم" من ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، و"اّفاق مغايرة:المحيط الهندي في عصر الامبريالية العالمية " من ترجمة أماني فايز و"مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" من ترجمة سارة عناني.