الاتحاد الأوروبي: لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة تحمل حربا أخرى

جدة - نرمين السيد - جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربا أخرى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد مسؤول السياسة الخارجية: نجدد دعمنا القوي للقوات اللبنانية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب. وتابع: بحثت مع وزير الخارجية اللبناني جهود ضمان التهدئة الفورية وتعزيز جهود التوصل لحل سياسي.

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