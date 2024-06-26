إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل فوسفورية شمال النصيرات

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلام الفلسطيني عن إطلاق الاحتلال قنابل فوسفورية شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن عائلات المحتجزين وعشرات النشطاء يتظاهرون وسط تل أبيب اعتراضا على سياسات نتنياهو.

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