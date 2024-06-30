المرصد الأورومتوسطي: قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة ولا مكان آمن

جدة - نرمين السيد - محمدة المغبط ـ مدير المرصد الأورومتوسطي

أكد محمد مغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة، مشددًا على أنه "لا مكان آمنا بقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة".





وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنهم وثقوا إصابة نحو 6 حالات بأمراض جلدية ناتجة عن التلوث في قطاع غزة، في حين أن المستشفيات في غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وغير قادرة على استيعاب جميع المصابين. وتابع محمد مغبط، أن "مستشفيات غزة غير قادرة على تأمين احتياجاتها من الوقود لتشغيل الأقسام".

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