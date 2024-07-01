العالم اليوم - "كاسبرسكي" تكشف اختراق ملايين كلمات المرور في ثوان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 05:18 مساءً - كشفت شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني في دراسة أجرتها عن اختراق 193 مليون كلمة مرور عبر العالم، وأن النصف من عمليات الاختراق قد تم في أقل من دقيقة.

وأوضحت النتائج أن ربع العينة التي شملتها الدراسة كانت لديها كلمات مرور قوية أو "مقاومة" والتي يمكن اختراقها ولكن بعد محاولات مستمرة.

ويؤكد الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، ماهر يموت، أن عمليات الاختراق والحصول على كلمات المرور تتم داخل ما يسمى بـ"الانترنيت المظلم" من خلال زرع فيروسات أو سرقتها من مواقع غير آمنة.

ويتابع يموت، في حديث مع "دوت الخليج" أن المخترقين يقومون بعد ذلك بعرض كلمات المرور للبيع في "الانترنيت المظلم".

ويوضح الباحث الأمني، أنه خلال الدراسة التي قامت بها الشركة أظهرت أن أغلب كلمات المرور يتم الوصول إليه واختراقها بسهولة باستثناء "المقاومة" التي يصعب الوصول إليها.

فكيف يمكننا حماية أجهزتنا وحساباتنا الإلكترونية من الاختراق حسب الباحث الأمني ماهر يموت؟