«الأونروا» تحذر من انتشار وباء الكوليرا في قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" من انتشار وباء الكوليرا في قطاع غزة.





وقالت وكالة "الأونروا"، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها لم تعد تستطيع إيصال المساعدات إلى غزة بسبب مماطلة إسرائيل، مطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أنها بحاجة إلى إدخال مئات الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب القناة الإخبارية.