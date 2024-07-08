الرئيس الصيني: العالم مطالب بتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:29 مساءً - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن المجتمع الدولي ينبغي أن يهيئ الظروف من أجل استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة المفاوضات من أجل تسوية الأزمة.

وقال الرئيس خلال لقائه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في بكين، اليوم الاثنين، إنه "يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف وتقديم المساعدة لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين الجانبين".

وأضاف "شي" خلال اجتماع مع أوربان، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في أوكرانيا، وكذلك البحث عن حل سياسي، يلبي مصالح جميع الأطراف".

وأشار الرئيس الصيني، خلال اللقاء مع أوربان، إلى أن الصين والمجر "لديهما تقارب" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وشدّد على أهمية عدم السماح بتصعيد النزاع في أوكرانيا وصب الزيت على نار.

وأضاف: "النقطة المهمة الآن هي الالتزام بمنع توسيع مسرح العمليات العسكرية وتصعيد القتال، وصب الزيت على نار أي من الطرفين".

وفي وقت سابق، أعلن بيرتالان هافاسي، المتحدث باسم رئيس وزراء المجر، وصول رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إلى بكين، لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في إطار "مهمة سلام" حول الأزمة الأوكرانية.