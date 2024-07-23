العالم اليوم - ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 229 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 07:25 مساءً - ارتفعت حصيلة انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى 229 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وحتى الآن، لقي 148 رجلا و81 امرأة حتفهم في الكارثة، وفق ما أفادت إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا.

وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.

وكانت الحصيلة الأولية للضحايا تبلغ 55 شخصا، فيما كانت عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال حينها المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان نشرته سلطات المنطقة، حيث وقعت الكارثة: "عثر على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سببها هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".

وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر.