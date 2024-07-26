العالم اليوم - روسي يعترف بتفجير سيارة عسكري في موسكو بطلب من أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسي يعترف بتفجير سيارة عسكري في موسكو بطلب من أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 11:18 صباحاً - نشرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر روسيا وهو يقول إنه استهدف أحد أفراد الجيش بتفجير سيارته في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق من الأسبوع بناء على طلب من جهاز الأمن الأوكراني.

وأفادت صحيفة كومرسانت يوم الأربعاء بأن أحد أفراد المخابرات العسكرية الروسية أصيب في انفجار سيارة بشمال موسكو.

وكانت مصادر أمنية روسية أفادت، في وقت سابق، بأن عبوة ناسفة زنة 500 غرام انفجرت في سيارة الضابط بالجيش الروسي أندريه تورغاشوف (49 عاما) وأن حالته خطرة، وأن زوجته التي كانت برفقته أصيبت بشظايا في الوجه، في الانفجار الذي وقع الساعة 6:30 صباح الأربعاء.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة سيارة تويوتا لاند كروزر متوقفة خارج ما يبدو أنه مجمع سكني وهي تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب.

وقالت السلطات التركية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على روسي يشتبه في ضلوعه في الهجوم بعد وصوله جوا من موسكو.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان اليوم الجمعة إن الرجل ويدعى يفغيني سيريبيراكوف نُقل من تركيا إلى روسيا وتم تسليمه للمحققين.

وقال سيريبيراكوف في مقطع الفيديو، الذي تم تعديل أجزاء منه لحذف بعض الإشارات، إن المخابرات الأوكرانية جندته العام الماضي وطلبت منه قتل "أحد أفراد" الجيش.

وذكر أنه جمع مكونات قنبلة بدائية الصنع بناء على طلب الوسيط الأوكراني ووضعها تحت سيارة الضابط الروسي، الذي لم يكشف عن اسمه.

وأضاف أنه تلقى وعدا بالحصول على الجنسية الأوكرانية ومكافأة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.