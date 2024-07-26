العالم اليوم - فيديو.. زيدان والدبوز في ظهور تاريخي بأولمبياد باريس 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 09:24 مساءً - مقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، كان أول ما شاهده الملايين داخل وخارج فرنسا مع افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وقبل العرض الكبير على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، ظهر زيدان وهو يحمل الشعلة الأولمبية وعندما ظهر على الشاشات، صفق الجمهور وصرخ بصوت عالٍ على ضفاف نهر السين. وللمرة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

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