العالم اليوم - شركة "أبل" توقع على خطة لإدارة "مخاطر الذكاء الاصطناعي"

انتم الان تتابعون خبر شركة "أبل" توقع على خطة لإدارة "مخاطر الذكاء الاصطناعي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 09:24 مساءً - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن شركة أبل وقعت على الالتزامات الطوعية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن وتحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وبذلك تنضم الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة.

ووقعت شركات من بينها غوغل ومايكروسوفت شريكة "أوبن إيه.آي" على الالتزامات الأصلية، التي أُعلن عنها في يوليو 2023.

وفي سبتمبر، وقعت ثماني شركات أخرى من بينها أدوبي وآي.بي.إم وإنفيديا على الخطة.

وخلال سعيها لمواكبة التطور الكبير الناجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي، ربما تتجه شركة "أبل" للتعاون مع المنافس القديم، شركة "ميتا".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه دوت الخليج، في يونيو الماضي، فقد أجرت الشركة الأم لفيسبوك مناقشات مع شركة "أبل" حول دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بـ "Meta Platforms" في تقنية Apple Intelligence، وهو نظام الذكاء الاصطناعي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لأجهزة شركة أبل و"أيفون" على وجه الخصوص.

وتأمل شركة "ميتا"، مثل غيرها من الشركات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الاستفادة من الانتشار الهائل لشركة "أبل" من خلال أجهزة "أيفون" الخاصة بها.