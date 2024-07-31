نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، عن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

الخبر الذي نقلته مصادر "الحدث" أكد أن إسماعيل هنية قُتل في إيران بعد استهداف مقر إقامته في طهران.

تفاصيل الاغتيال

قُتل إسماعيل هنية فجر اليوم الأربعاء، نحو الساعة 2 صباحًا بتوقيت طهران. الهجوم الذي استهدفه تم باستخدام صاروخ مباشر على مقر إقامته.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده للنبأ، مما يضيف مصداقية للتقارير الواردة عن مقتل هنية.

من هو إسماعيل هنية؟

الميلاد والنشأة: وُلد إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، المعروف بـ "أبو العبد"، في 29 يناير 1963. نشأ في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة بعد أن لجأ والداه من مدينة عسقلان خلال النكبة.

التعليم: تخرج من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1987 بشهادة في الأدب العربي. حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من نفس الجامعة في عام 2009.

المسيرة السياسية: تولى هنية منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان أيضًا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. أقاله محمود عباس بعد أحداث الحسم العسكري في يونيو 2007، ومنذ ذلك الحين، أصبح يُلقب برئيس الحكومة المقالة.

ردود الفعل والتداعيات

حركة حماس: من المتوقع أن تدين حركة حماس هذا الهجوم وتطالب بتحقيق دولي. اغتيال هنية قد يزيد من توتر العلاقات بين حماس وإيران.

التأثير الإقليمي: هذا الحدث قد يؤثر بشكل كبير على الوضع الإقليمي، وقد يدفع إلى تصعيد الأحداث في المنطقة.