نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: الولايات المتحدة تنتهي الأسبوع المقبل من سحب كامل قواتها من النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مجلة "Defense News" (ديفينس نيوز) أن من المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من النيجر بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن القوات الأمريكية ستغادر القاعدة العسكرية الثانية والأخيرة في النيجر، في 5 أغسطس.

وبذلك تنهي الولايات المتحدة سحب قواتها الذي دام أشهرا من هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بشكل نهائي.

وأشارت مجلة "Defense News"، أن الولايات المتحدة انفقت أكثر من 100 مليون دولار على بناء القاعدة الجوية 201، التي اكتمل بناؤها قبل 5 سنوات فقط.

ومن المتوقع أن تترك القوات المسلحة الأمريكية عدة وحدات من المعدات العسكرية في النيجر، والتي تعد تكاليف نقلها أكثر من تكلفتها في حد ذاتها.

وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال كينيث إيكمان، المتحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إن انسحاب القوات الأمريكية من هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سيكتمل في بداية أغسطس.

وفي مارس الماضي، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات دون طيار في شمال البلاد.

وأشارت سلطات الجمهورية الإفريقية إلى أن الاتفاق مفروض فرضًا ولا يلبي مصالح الشعب.

ومع نهاية عام 2023، كان هناك نحو 1.1 ألف عسكري أمريكي في النيجر، يتمركز معظمهم في قاعدة قرب أغاديس (شمال البلاد).