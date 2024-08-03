العالم اليوم - التنمر على إيمان خليف يعيد للأذهان "إهانة زهرة"

انتم الان تتابعون خبر التنمر على إيمان خليف يعيد للأذهان "إهانة زهرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 06:24 مساءً - تشبه حالة التنمر الموجهة نحو الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، تلك التي طالت حارسة مرمى منتخب إيران، زهرة قودائي، قبل أعوام قليلة.

وقتها عام 2021، وجه الاتحاد الأردني لكرة القدم، طلبا بالتحقق من جنس قودائي، والتأكد "من أنوثتها".

تلك الواقعة رافقتها حملة تنمر شرسة، على وسائل التواصل الاجتماعي، من زهرة، ووصفها الكثيرين بالرجل المتخفي في فريق نسائي.

وكانت قودائي قد قادت منتخب إيران للانتصار على الأردن في منافسات كرة القدم للسيدات، بعد أداء لافت.

الحملة التي تلت وضعت قودائي تحت ضغط نفسي كبير، الأمر الذي دفع الجماهير الإيرانية لرفع لافتات تدعم حارسة المنتخب الإيراني للسيدات.

اليوم نشهد حملة مماثلة، موجهة نحو الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي شكك البعض بأنوثتها خلال أولمبياد باريس.

تلك الحملة أعادت للأذهان التنمر الذي تعرضت له قودائي، الذي شبهت بالرجل كذلك، رغم كونها امرأة.