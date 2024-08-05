قائد جيش بنجلاديش: تشكيل حكومة مؤقتة عقب استقالة الشيخة حسينة واجد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أعلن قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقر الزمان، اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبا في الدولة عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وقال وقر الزمان : "إنه توجد خطط حاليا لطلب توجيهات من رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين بشأن تشكيل حكومة مؤقتة"..حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة دكا تريبيون البنجالية.

وأضاف قائد جيش بنجلاديش :"إن الجيش سيبدأ تحقيقا في عمليات القمع التي أشعلت الغضب ضد الحكومة وسيتم معاقبة المسئولين عنها ، لقد أصدرت أوامري بعدم السماح للجيش والشرطة بأي نوع من أنواع إطلاق النار ، وواجب الطلاب هو الحفاظ على الهدوء ومساعدتنا".. مطالبا من المواطنين وقتا لاستعادة السلام.