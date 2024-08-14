نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا والإمارات تبحثان التعاون في إطار مجموعة "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير الإمارات لدى موسكو محمد أحمد الجابر التعاون في إطار مجموعة "بريكس".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط وبناء تعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية".

وأشارت إلى أنه تم التطرق بشكل منفصل إلى مسألة التعاون الروسي الإماراتي ضمن إطار مجموعة "بريكس".