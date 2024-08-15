تعليق رحلات الطيران بمطار كاتانيا الإيطالى جراء ثوران بركان ”إتنا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أعلنت السلطات الإيطالية اليوم ، الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا بمطار كاتانيا جراء ثوران بركان في جبل "إتنا".

وذكرت السلطات في مطار كاتانيا - في بيان لها اليوم - أنه تم تعليق رحلات الوصول والمغادرة بسبب النشاط البركاني والانبعاث المتزامن للرماد البركاني في الغلاف الجوي .. مشيرة إلى أن الرحلات الجوية سوف تستأنف أعمالها في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش.

ويوجد بجبل "إتنا" ، الذي يقع في جزيرة صقلية الإيطالية، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، ويعد مكان البركان الأعلى في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

وكان مطار "كاتانيا- فونتاناروسا الدولي" الرئيسي بالجزيرة أرجأ الأحد الماضى كافة الرحلات الجوية بسبب الأدخنة الكثيفة المنبعثة من البركان والتي تعيق الرؤية بشكل كبير، كما قلص عدد رحلات الوصول إلى 6 رحلات فقط كل ساعة، كما حولت السلطات مسار عدة رحلات إلى مطارات أخرى بأنحاء مختلفة من الجزيرة السياحية.

يذكر أنه مع ارتفاعه 3324 مترا، سجل إتنا العديد من الثورات البركانية على مر الزمن؛ ما يجعله رمزا للجمال والمخاطر الطبيعية في صقلية، ولم يشكل هذا البركان المناظر الطبيعية فحسب، بل اجتذب أيضا العلماء والسياح من مختلف أنحاء العالم المهتمين بدراسة واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للإعجاب على هذا الكوكب.