العالم اليوم - حملة هاريس: النقاش حول المناظرات مع ترامب انتهى

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - رفضت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الدعوات للمشاركة في مناظرات إضافية في شهر سبتمبر القادم مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم حملة هاريس مايكل تايلر، في بيان، إن "النقاش حول المناظرات انتهى".

وأكد تايلر أن هاريس ستشارك في مناظرة مع ترامب تستضيفها شبكة "إيه بي سي" في 10 سبتمبر وأن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز والمرشح الجمهوري لنفس المنصب جيه دي فانس سيشاركان في مناظرة في الأول من أكتوبر.

هذا وقال مستشار كبير للحملة لشبكة "سي إن إن" إن هاريس منفتحة على إجراء مناظرة إضافية مع ترامب في أكتوبر، لكن التفاصيل لن تُحسم إلا بعد انتهاء المناظرة الأولى.

ويأتي هذا البيان بعد أن قال فانس يوم الأربعاء إنه قبل دعوات من شبكة "سي بي إس" للمشاركة في مناظرتها ومن شبكة "سي إن إن" لإجراء مناظرة إضافية في سبتمبر.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وافق ترامب على المشاركة في مناظرة شبكة "إيه بي سي" مع هاريس، وقال إنه قبل أيضا دعوات من "فوكس نيوز" و"إن بي سي" لإجراء مناظرات إضافية في سبتمبر.