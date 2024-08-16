العالم اليوم - اقتصاد تونس‭ ‬ينمو 1% في الربع الثاني من عام 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 08:26 مساءً - ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اقتصاد تونس‭ ‬ينمو 1% في الربع الثاني من عام 2024 .. في رعاية الله وحفظة