نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يبحث في إسرائيل اليوم وقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات في إسرائيل اليوم الاثنين، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لما ذكره مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن، الذي أجرى 9 زيارات إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع، إلى مصر بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات في القاهرة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعدما بدأت جولة مفاوضات جديدة يومي الخميس الجمعة الماضيين.

وفي بيان أمس، حملت حركة حماس، نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: بعد أن استمعنا للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لنا مرة أخرى بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطًا ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب.