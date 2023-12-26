انت الأن تتابع خبر الحرب على غزة تُشعل الخلافات بين قادة الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك خلافات في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب على غزة.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت قال خلال جلسة سرية إن إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء "حاجز متطور لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة".

من ناحية ثانية، هاجم زعيم المعارضة في "إسرائيل"، يائير لابيد، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه لو حدثت هجمات 7 أكتوبر في عهده، لكان قد استقال في نفس اليوم.

وقال لابيد: "أنا لا أثق في نتنياهو.. إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب.. لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم".

وأضاف لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من يوليو إلى ديسمبر 2022: "في عهدنا، عرفت حماس أنها لن تهاجم. لقد أدركت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخنا، وهاجمت".

وتابع: "كيف يمكن الوثوق بحكومة يرأسها نتنياهو؟"

وختم قائلا: "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر الجيد، لكن حقيقة وجوده نتنياهو في منصبه هي الأسوأ".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن جيشه هاجم الثلاثاء عددا من الأهداف لحزب الله في لبنان.

وتابع هاغاري، "أعلنا اليوم عن مقتل 9 جنود سقطوا في معارك بغزة".

ولفت إلى أن جيشه وحكومته يراقبون الوقود الذي يدخل إلى غزة وكيفية استخدامه داخل القطاع.