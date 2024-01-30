انت الأن تتابع خبر البنتاغون: لا نسعى للحرب مع إيران ولا هي تسعى لذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الإثنين، إنّها "لا تعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضًا، وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة عشرات آخرين.

وألقت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينج، باللوم على إيران في مساعدة الجماعات على مهاجمة الولايات المتحدة، وقالت إنّ "أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة حزب الله المدعومة من إيران".

وأضافت: "لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".

وأكّد الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع إيران".