انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي افتحمت، ليل الإثنين/ الثلاثاء، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، شرقيّ المدينة.

وأفادت بأنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولًا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال حاصرت المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.