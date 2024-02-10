انت الأن تتابع خبر تجار الحشيش في المغرب يقاطعون دولة الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت القناة 12 العبريّة، أنّ تجار المخدرات في المغرب، قاطعوا الإسرائيليين، وقالت القناة: "يرفض تجار الحشيش في المغرب بيع المخدرات لتجار الحشيش من إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضافت، "اعترف أحد مرتكبي جرائم المخدرات من شارون أن تجار الحشيش في المغرب ليسوا على استعداد لبيع المزيد من الحشيش لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء".

وتابع تاجر الحشيش الإسرائيلي، "لقد قرروا مقاطعتنا بسبب الحرب، منذ الحرب فقدنا الكثير من المال، عشرات الملايين من الشواكل على الأقل".

وأوضح أن كيلو "الحشيش المغربي" يباع في دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ300 ألف شيكل. وقال إنّ "عددًا من الإسرائيليين المتورطين بتجارة المخدرات في المغرب يقطنون في أماكن بعيدة شمال البلاد، ويستعينون بمهربين محليين وإسرائيليين، ويهربون إلى إسبانيا عبر البحر، ومن هناك يوزعون بضاعتهم في أوروبا".

ونقلت القناة عن تاجر مغربي قوله "لن تتمكنوا من كسب لقمة عيش عن طريقنا، بينما يعاني سكان غزة من الجوع بسبب الحرب.. ابحثوا عن مكان آخر".