انت الأن تتابع خبر اجتماع رباعي في القاهرة لمناقشة صفقة محتملة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 12 العبرية، مساء الإثنين، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي سترسل رئيسي جهازي المخابرات (الموساد) والأمن العام (الشاباك) للقاهرة للمشاركة في اجتماع رباعي، (غدًا) الثلاثاء، لبحث صفقة تبادل.

ويأتي اجتماع القاهرة، الذي ستشارك فيه مصر والولايات المتحدة وقطر إلى جانب دولة الاحتلال، استكمالًا لمباحثات سابقة جرت في باريس في 28 يناير الماضي.

وفي وقت سابق، الإثنين، اعتبرت الولايات المتحدة، أنّ "التوصل إلى اتفاق بين (إسرائيل) وحماس للإفراج عن الأسرى مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنًا وستكون فوائده هائلة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، للصحافيين، "نعتقد أنّ التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

وأضاف "نعتقد أن فوائد (إعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".