انت الأن تتابع خبر مستجدات حول صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت محادثات القاهرة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن صفقة تبادل بين الاحتلال وحماس، من دون تحقيق تقدم ملموس، بسبب عدد الأسرى الذين تطالب الحركة بإطلاقهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، خاصة مقابل الجنود الأسرى، بحسب موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مصدر إسرائيلي.

وأضاف الموقع -نقلا عن المصدر الذي لم يكشف عن هويته- أن التقدم الوحيد الذي أُحرز هو فهم الفجوات التي يجب سدها للدخول بمفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين سيعقدون محادثات مع حماس الأيام المقبلة لفهم إذا ما كانت مستعدة لتقليص مطالبها من أجل الدخول في مفاوضات جادة، على حد تعبيره.

وبدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن "الطرفين ما زالا بعيدين بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل مختطف إسرائيلي"، لكن مضمون المحادثات كان جيدا على الرغم من عدم إحراز بعض التقدم.

وعن مصير المفاوضات بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، قال المسؤولون إنها ستتواصل عن طريق مسؤولين برتب أدنى، من دون توضيح مزيد من التفاصيل.