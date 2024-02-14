انت الأن تتابع خبر رد قوي من جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن اجتياح رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب تصريحات الاحتلال حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تشهد اكتظاظ للسكان والنازحين، أكد المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال إن "الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، وهذا يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية".

وأفادت رئاسة جنوب أفريقيا الثلاثاء أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.

من ناحية ثانية، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الموسع في مدينة رفح، حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

فيما ذكر موقع بوليتيكو الأميركي -نقلا عن مسؤولين في واشنطن- أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تخطط لمعاقبة إسرائيل إذا شنت هجوما في مدينة رفح لا يضمن سلامة المدنيين.