شهداء وجرحى .. مجازر الاحتلال تتواصل في غزة

انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً بالصواريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا أمام مستوصف يؤوي عشرات العائلات النازحة جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد شخصين وأصيب 4 بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل وإصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شرق رفح ومنطقتي قيزان النجار وبطن السمين جنوبي خان يونس.