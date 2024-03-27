انت الأن تتابع خبر إعلام عبري:الخلاف الرئيسي مع حماس ليس تبادل الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024: إن الخلاف الرئيسي مع حماس ليس تبادل الأسرى بل سبب آخر يتمثل برفض إسرائيل عودة النازحين إلى شمال غزة.

واضافت رغم ذلك، فإن المفاوضات غير المباشرة مستمرة مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي على عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة تقارير إعلامية إسرائيلية، عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وأن تل أبيب استدعت وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.

مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة

ونقلت هيئة البث عن مصادر لدى الاحتلال لم تسمها أنه “على الرغم من رد حماس السلبي على المقترح المتعلق بصفقة تبادل (للأسرى)، فإن المفاوضات مع الحركة مستمرة”، فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن “الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الوسيطين المصري والقطري”.



نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الهدنة