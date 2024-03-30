انت الأن تتابع خبر اشتباكات عنيفة بشوارع تل أبيب ومتظاهرون يهددون باحراق إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجمع آلاف المتظاهرين الإسرائيليين السبت، أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين، وإقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واندلعت اشتباكات عنيفة، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين، حيث وصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيغن، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن أهالي المحتجزين قولهم إن "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا، مهددين باحراق اسرائيل اذا لم يتم تلبية مطالبهم.

وقالت شير سيغل، ابنة أفيفا وكيث اللذان كانا في الأسر لدى "حماس" بغزة، ستروننا في جميع أنحاء إسرائيل.. سنحرق إسرائيل، لأننا سئمنا من كذبكم علينا. تقولون لنا أنكم تفعلون كل شيء. كلا إنكم لا تفعلون كل شيء".

وأضافت: "نطلب من دولة إسرائيل بأكملها ألا تهدأ أو تصمت وأن تخرج معنا إلى الشوارع، إنها ليست شوارعنا فقط، إنها شوارع الجميع. وطالما لم يرجع هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم فلن نرجع نحن أيضا. سنخرج جميعا إلى الشارع ونحرق البلاد".