انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقر بارتكاب خطأ جسيم في مجزرة المطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بارتكاب خطأ جسيم أدى إلى مقتل 7 متعاونين مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، بحادث أثار غضبا دوليا.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الضربة "خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث" وكان خطأ في تحديد الأشخاص في ظروف معقدة للغاية".

وأعلنت المنظمة التي شاركت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في عمليات الإغاثة وتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع، الثلاثاء وقف عملياتها في غزة.

وأدانت دول ومنظمات عدة بينها الأمم المتحدة بشدة غير مسبوقة "تجاهل القانون الدولي الإنساني" لهذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني الدولي منذ بداية العدوان.



واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "هذا أمر غير مقبول، لكنه النتيجة الحتمية للطريقة التي تدار بها الحرب"، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر بأن مقتل هؤلاء المتعاونين مع المنظمة يرفع العدد الإجمالي للعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196 من بينهم أكثر من 175 من الأمم المتحدة.