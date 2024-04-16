انت الأن تتابع خبر السبب وراء نحافة روان بن حسين المفرطة يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن أحدثت الفنانة الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً بمقطع فيديو شاركته على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقط صورة سيلفي وبدت نحيفة للغاية وكأنها خسرت الكثير من الكيلوغرامات بالفترة الاخيرة حتى ان شكل جسمعا اختلف لحد ان البعض ظن انها استخدمت فيلتر معين او أن المرآة أمامها تتلاعب بشكل الجسم.



وتساءل الجمهور عن السبب وراء هذا الضعف المفرط وإطلالتها التي كشفت عن عن نحافة حوضها وخصرها المخيفة.

وردًا على السؤال حول ما إذا لجأت لإبر التنحيف "أوزمبيك" و"مونجارو"، كشفت روان أنها استخدمت النوعين، وهو ما يفسر سبب نحافتها المفاجئ.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو المنتشر واعتبر كثر ان روان جميلة في كل حالاتها طالما هي مرتاحة مع شكلها بينما اعتبر البعض الاخر ان هذه النحافة مفرطة وعليها ان تكسب بعض الوزن مجدداً .