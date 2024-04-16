انت الأن تتابع خبر غانتس يؤكد ان إسرائيل سترد على إيران بالوقت المناسب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل ستتصرف بحكمة إستراتيجية وسترد على إيران بالمكان والزمان والطرق المناسبة.

من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أميركي: نأمل أن تخطرنا إسرائيل بخططها للرد على إيران لنكون جاهزين لحماية عسكريينا ودبلوماسيينا.

وأضاف المسؤول الأمريكي ان أي تطور جديد بين إسرائيل وإيران سيطرح احتمالات كثيرة بعضها مخيف للغاية.

وأكد، إذا امتنعت إسرائيل عن الرد فسنشهد خفضا للتصعيد وسيعود الوضع إلى ما كان عليه.