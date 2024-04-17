انت الأن تتابع خبر الولايات المتحدة تعلن أنّها ستفرض عقوباتٍ جديدة على إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران مطلع الأسبوع على (إسرائيل)، وأنها تتوقع أن يتبعها حلفاؤها بإجراءات مشابهة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات من دون طيار، وعقوبات ضد الكيانات التي تدعم (الحرس الثوري) ووزارة الدفاع الإيرانية". وشدد سوليفان على أن "وزارة الدفاع الأميركية والقيادة المركزية تواصلان زيادة تعزيز وتوسيع التكامل للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط بهدف خفض قدرات إيران".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف ممارسة الضغوط لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية فرضت واشنطن عقوبات "على أكثر من 600 شخص وكيان مرتبط بالإرهاب في إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله وجماعة الحوثيين وكتائب حزب الله".

وكررت وزيرة الخزانة الأميركي جانيت يلين ما قاله سوليفان، وأوضحت خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن وزارتها تستعد لإجراءات عقابية ضد إيران، وقالت: "تصرفات إيران تهدد استقرار المنطقة ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية". وأضافت أن وزارة الخزانة لن تتردد في العمل مع الحلفاء "لاستخدام سلطة العقوبات لمواصلة تعطيل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة والمزعزعة للاستقرار، وجميع الخيارات لعرقلة تمويل الإرهاب ستكون مطروحة".