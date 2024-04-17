انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية وغوتيريش يبحثان ضرورة وقف العدوان على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مباحثات موسعة ركزت على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها.

وبحث الصفدي وغوتيريش على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في نيويورك، التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة لوقف العدوان وإدخال مساعدات كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وشددا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.