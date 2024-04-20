انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 في الاقتحام المتواصل لطولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت، حتّى ليل الجمعة، حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيميها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى سبعةِ شهداء، وفق مصادر طبية وإعلاميّة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أنه "وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيليّ الحي، من مخيم طولكرم"، وفي السياق نفسه، قالت (وفا) إنّ "الطفل نصر الله، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس، في الشارع المؤدي لضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم".

وفي واقعة أخرى، قال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي "قتل 5 فلسطينيين داخل منزل بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم" وأضاف: "5 شهداء على الأقل داخل منزل نتيجة إطلاق النار عليهم واغتيالهم بدم بارد داخل مخيم نور شمس في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يدخل ساعته الـ24".

وأشار التلفزيون إلى أن الجيش الإسرائيلي "يمنع المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل"، ولفت إلى "تخوف من احتمال اختطاف الجيش الجثامين".

وفي وقت سابق الجمعة، استُشهد فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم، فيما أصيب آخرون بعضهم بالرصاص الحي، وفق وكالة "وفا".

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع "شهيد وإصابتين بالرصاص الحي وإصابتيّ اعتداء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، مستخدما جرافات عسكرية وكلابًا بوليسية، ومخلفًا دمارًا كبيرًا في البنية التحتية.