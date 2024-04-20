انت الأن تتابع خبر النواب الأمريكي يقر حزمة مساعدات لدولة الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا ودولة الاحتلال الإسرائيليّ وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

وقال البيت الأبيض إن بايدن حث مجلس الشيوخ على الإسراع بإرسال حزمة المساعدات لمكتبه ليوقع عليها.